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Росздравнадзор обжаловал решение о возобновлении работы клиники хирурга Хайдарова
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Росздравнадзор обжаловал решение о возобновлении работы клиники хирурга Хайдарова

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Росздравнадзор обжаловал решение Арбитражного суда Москвы о досрочном возобновлении работы клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique («Ай Кью Пластик»). Информация об этом опубликована в базе арбитражных судебных дел.

Жалоба территориального управление Росздравнадзора по Москве и Московской области на решение была зарегистрирована 8 июля.

Следующее заседание по делу пройдет 15 июля в 9-м арбитражном апелляционном суде.

Смерть не к лицу: пластических хирургов арестовали за гибель пациента
Почему обвинения в адрес врачей клиники Тимура Хайдарова вызвали резонанс среди медиков и их клиентов

Накануне, 9 июля, стало известно, что Арбитражный суд Москвы разрешил клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique («Ай Кью Пластик») с 4 июля досрочно возобновить работу. Эту информацию подтвердила «Известиям» исполнительный директор клиники Анжелика Алина. По ее словам, учреждение получило разрешение на возобновление деятельности и готовится к открытию для пациентов. При этом во вторник Замоскворецкий суд продлил арест врачам клиники, причастным к смерти пациента.

Клиника Хайдарова в апреле была привлечена к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Кроме того, два хирурга клиники были арестованы судом по делу о гибели пациента. Уточнялось, что скончался 36-летний продюсер Петр Гаврилов. По данным следствия, медики, оперировавшие погибшего, намеренно, чтобы снизить объем своей работы и извлечь прибыль, отнеслись безразлично к пациенту при оказании помощи, в результате чего он скончался.

Жена Гаврилова Зарина 12 июня заявила, что после смерти ее супруга врачи пытались подтасовать диагноз. Вдова опубликовала расшифровку голосовых сообщений медиков, которая, как она утверждает, присутствует в материалах дела.

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