Meta частично ограничит возможность использования термина «сионист»

Американская компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) объявила о планах удалять публикации со словом «сионист», так как, по мнению корпорации, его стали использовать для ненавистнических нападений в Сети на всех евреев и израильян. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте компании 10 июня.

Изначально термин «сионист» относится к политическому движению, возникшем в XIX веке до основания Израиля с целью создания государства для еврейского народа.

Таким образом, согласно обновленной политике корпорации, Meta будет удалять посты, в которых термин «сионист» используется не для обозначения политического движения, а для выражения антисемитских идей.

Компания в заявлении также приводит примеры публикаций, которые могут быть удалены. Это заявления о контроле «сионистов» над миром и СМИ, дегуманизирующие сравнения, призывы к физической расправе, отрицание существования евреев и израильтян, а также насмешки над больными.

Повторные нарушения новых норм могут привести к приостановке действия или полному удалению учетной записи, на которой были опубликованы запрещенные записи.

При этом в компании признают, что в мире не существует консенсуса по поводу единого значения термина.

9 февраля этого года Meta заблокировала аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в своих социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежат Meta, запрещены в РФ). В корпорации объяснили, что политика компании якобы не позволяет организациям и людям, которые пропагандируют насилие или участвуют в нем, иметь аккаунты в соцсетях Meta. Это распространяется и на тех, кто представляет, поддерживает или оправдывает организации, которые в США признаны террористическими.