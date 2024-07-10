Суд оставил под домашним арестом бизнесмена Новицкого по делу о мошенничестве

Мосгорсуд в среду, 10 июля, отклонил апелляционную жалобу на заключение под домашний арест бизнесмена и бывшего президента компании АФК «Система» Евгения Новицкого, который обвиняется по делу о мошенничестве.

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС решение судьи.

Новицкого отправили под домашний арест 22 июня на два месяца. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Позже, 24 июня, сообщалось, что директора инвестиционной группы «Русские фонды» Константина Бейрита и совладельца компании Сергея Васильева задержали в Тверской области в качестве подозреваемых по делу. Их отправили под домашний арест. Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 году негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Первый национальный пенсионный», из которого были украдены 3 млрд рублей. Общий ущерб по делу составляет 8,8 млрд рублей.

По версии следствия, Новицкий вместе с подельниками разработал преступную схему хищения денежных средств АО «НПФ «Урал ФД» под видом покупки ликвидных ценных бумаг. План состоял в том, чтобы приобрести активы по завышенной стоимости на средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников фонда.