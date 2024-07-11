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Российские компании рассказали о планах повысить сотрудникам зарплаты

«Работа.ру»: 45% российских компаний планируют повысить сотрудникам зарплаты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сервис «Работа.ру» провел исследование и узнал, собираются ли российские работодатели увеличивать зарплаты сотрудникам в III квартале 2024 года и насколько. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 11 июля.

45% опрошенных работодателей планируют повысить зарплату части сотрудников, а 12% подготовили рост окладов всего коллектива. 20% собираются использовать нематериальные методы мотивации. Половина тех работодателей, которые планируют увеличить зарплаты в III квартале 2024 года, будут повышать оклады точечно, в зависимости от индивидуальных результатов работы.

Почти треть респондентов (29%) уверены, что повысят заработную плату сотрудникам в размере до 10%, 27% — на 11–25%. 11% участников исследования будут ориентироваться на зарплатные предложения на рынке труда.

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34% респондентов поделились, что принимают решение о повышении зарплаты конкретного сотрудника, ориентируясь на качество его работы. 30% учитывают выполнение планов и решение задач, 9% — время работы в компании, 8% — общий стаж работы. 6% принимают решение, исходя из просьбы сотрудника. 5% радуют коллектив по завершении крупных проектов. 6% респондентов выбрали вариант «Другое», где пояснили, что учитывают финансовые показатели.

Главным аргументом в просьбе сотрудника о повышении заработной платы для 90% опрошенных служит рост зарплатных предложений на рынке труда. 75% обратят внимание на высокий интерес к работе, 53% — на большой опыт, 51% — на развитые профессиональные навыки. 50% участников исследования поделись, что перевыполнение показателей окажет на их решение о повышении заработной платы большое влияние. 48% проголосовали за развитые личностные, коммуникативные и другие качества, важные для работы. 47% смотрят на знание специфики рынка и работы в конкретной сфере. 25% опрошенных выбрали положительные отзывы и рекомендации от предыдущих работодателей, а 24% — успешное завершение проектов.

В конце июня из исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» стало известно, что зарплаты строителей выросли на 20% в 2024 году. Так, в Республике Татарстан зарплатные предложения для строителей в мае 2024 года выросли на 94,6% к маю 2023-го, в Краснодарском крае — на 75,9%, в Новосибирской области — на 65,4%. Рост зарплатных предложений произошел также и в Московской области (+24,4%), Нижегородской области (+22,5%), Москве (+18,9%), Свердловской области (13,6%), Санкт-Петербурге (+12,5%).

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