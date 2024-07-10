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Пик грозовой активности наступил в Еврейской автономной области

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Синоптики сообщили о наступлении пика грозовой активности на территории Еврейской автономной области. Наибольшее количество гроз в регионе из года в год приходится на июль.

В Гидрометеобюро Биробиджана уточнили, что за год насчитывается примерно 60 грозовых дней. Преимущественно грозы происходят с мая по сентябрь. При этом иногда наблюдаются и снежные грозы. В последний раз такое явление зафиксировали в ноябре 2018 года, пишет ИА EAOMedia.

Жителям региона напомнили, что при грозе следует соблюдать ряд мер безопасности. В частности, в доме или квартире необходимо закрыть окна и двери, отключить электроприборы, не топить печь. При нахождении в лесу укрытие нужно искать в низине, подальше от воды и деревьев. Также во время грозы не стоит перемещаться на велосипеде, мопеде и мотоцикле.

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