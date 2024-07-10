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Клиенты организатора смертельного полета в Татарстане рассказали о нарушениях

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Фото: Приволжская транспортная прокуратура
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Компания, которая являлась организатором полета упавшего легкомоторного самолета Cessna-172, регулярно нарушала правила «в небе». Так, «порулить» судном можно было за доплату в 1 тыс. рублей. Об этом 10 июля рассказали «Известиям» клиенты организации.

«Во время полета капитан воздушного судна сидит в телефоне, передает управление мне, человеку, который не имеет удостоверения пилота. Всё что угодно можно сделать за дополнительную плату. Летали в фактический шторм, и разрешения на взлет не запрашивалось», — поделился один из собеседников, который летал именно на потерпевшем крушение Cessna.

По его словам, пилот в небе выполняет виражи, которые фактически являются запрещенными. Эту же информацию подтвердил и второй собеседник. Он добавил, что взлетно-посадочная полоса в Камском устье, которой пользуется компания, визуально заброшена и непригодна.

«Когда мы бронировали полет, менеджер компании написал, что у нас будет возможность порулить, пилот устроит американские горки, различные виражи. Это всё обсуждается дополнительно, и будет к стоимости плюс 1 тыс. рублей за каждое [пожелание]», — рассказал источник.

Среди прочего перед взлетом не проводилась проверка судна. Компания работала на скорость — как только самолет приземлялся с одними пассажирами, сразу же взлетал с другими. По словам собеседника, капитан воздушного судна не запрашивал разрешения на взлет, хотя надвигалась непогода. Во время полета самолет попал под ливень и порывистый ветер, его болтало. И даже это не помешало пилоту «дать порулить» пассажиру.

«Если бы на моем месте был неподготовленный человек, который не понимает основ самолета любого, всё могло закончиться печально. <...> Любое малейшее некорректное движение могло привести к катастрофе», — резюмировал он.

Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 произошло в Татарстане ранее в этот день. Сообщалось, что в самолете находились четыре человека: пилот и женщина с ребенком погибли, а мужчина выпрыгнул из воздушного судна на небольшой высоте и выжил, его госпитализировали. Республиканская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия. Предварительно, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело.

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