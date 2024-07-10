Один человек погиб в ДТП с автобусом в Приморье
Прокуратура начала проверку по факту столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Уссурийске (Приморский край). Один человек погиб.
Авария произошла днем 10 июля на обходе города Уссурийска. Водитель Nissan Avenir допустил выезд на встречную полосу, и его автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Во втором транспортном средстве в момент происшествия не было пассажиров, уточняет ИА PrimaMedia.
Водитель легковушки погиб, водитель автобуса госпитализирован. Прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП.
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