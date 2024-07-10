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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Приморье

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Прокуратура начала проверку по факту столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Уссурийске (Приморский край). Один человек погиб.

Авария произошла днем 10 июля на обходе города Уссурийска. Водитель Nissan Avenir допустил выезд на встречную полосу, и его автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Во втором транспортном средстве в момент происшествия не было пассажиров, уточняет ИА PrimaMedia.

Водитель легковушки погиб, водитель автобуса госпитализирован. Прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП.

В подмосковных Люберцах четыре машины столкнулись на трассе М-5. Смертельные травмы получили два человека.

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