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Песков исключил подорожание после введения туристического налога

Песков: введение туристического налога не приведет к подорожаниям
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Фото: ТАСС/Валентин Антонов
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Введение туристического налога в 2025 году не приведет к росту цен на путешествия. Об этом 10 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«К подорожанию это не приведет. <...> По мере того как развивается секция туризма, благодаря этому налогу будет повышаться качество туристических объектов», — сказал Песков.

Он добавил, что законопроект рассматривался экспертами и депутатами, все доводы за его принятие были аргументированы. Песков напомнил, что туризм — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в России.

Ранее в этот день Государственная дума приняла в III чтении законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%. Этот закон также предусматривает введение туристического налога с 2025 года.

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к принятию в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ 17 июня. Законопроект предлагает прогрессивную систему налогообложения: граждане с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить налог в размере 15%; если доход в год составляет от 5 млн до 20 млн, ставка вырастет до 18%; а свыше 50 млн рублей — до 22%. При доходах до 2,4 млн процентная ставка не изменится и составит 13%. Повышенная ставка распространится не на весь доход, а только на превышение указанных пределов. Эти поправки не затронут выплаты участникам спецоперации.

На следующий день президент России Владимир Путин сообщил, что в августе планируется окончательно принять изменения в налоговую систему РФ. Глава государства подчеркнул, что повышенная ставка НДФЛ коснется максимум 3,2% налогоплательщиков всей страны.

3 июля правительство РФ внесло в Госдуму правки к законопроекту, который вводит прогрессивный НДФЛ. В этих изменениях предлагалось преобразовать «курортный сбор» в туристический налог и дать возможность каждому муниципалитету решать, вводить ли его, а также самостоятельно выбирать размер ставки. Также в правительственных правках были и корректировки прогрессивной шкалы НДФЛ.

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