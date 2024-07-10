В США рассекретили документы о предупреждении Ельцина Клинтону по Югославии

Бывший президент России Борис Ельцин предупреждал своего американского коллегу Билла Клинтона, что удары НАТО по Югославии являются большой ошибкой. Рассекреченная стенограмма переговоров двух лидеров опубликована 9 июля на сайте архива нацбезопасности США.

Телефонный разговор Ельцина и Клинтона состоялся 19 апреля 1999 года. Отмечается, что он стал первым с начала бомбардировок Белграда силами Североатлантического альянса.

«Повторюсь: развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации. [Бывший президент Югославии Слободан] Милошевич никогда не капитулирует», — подчеркнул Ельцин.

Он указал на то, что произошла масштабная гуманитарная катастрофа, при этом американо-российским отношениям нанесен значительный ущерб. Кроме того, Ельцин отметил лавинообразный рост антиамериканских и антинатовских настроений в России в связи с действиями альянса.

Ранее, 27 марта, министр здравоохранения Сербии Даница Груичич заявила, что плата за ущерб стране со стороны НАТО должна составить не менее €500 млрд. Она отметила, что в первые 10 лет после бомбежек альянса 10–18 тыс. человек. умерло от онкологических заболеваний, при этом на Западе не предоставляются какие-либо программы поддержки пострадавших.

До этого, 24 марта, в день 25-летия бомбардировки Югославии войсками НАТО, президент России Владимир Путин назвал эти события огромной трагедией. Он назвал подобные действия недопустимыми и отметил, что Запад без всякой резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН начал военные действия в самом центре Европы. В МИД РФ тогда же подчеркнули, что Москва вместе с партнерами в Белграде продолжит противодействовать попыткам исказить историю событий югославского кризиса.

Североатлантический альянс проводил военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Она носила официальный статус гуманитарной интервенции. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тыс. человек, включая 87 детей. Стране был нанесен огромный ущерб, а последствия применения обедненного урана до сих пор регистрируются медиками.