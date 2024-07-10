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Режиссер Беркович выступила с заявлением после приговора

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Режиссер Евгения Беркович (внесена в список террористов и экстремистов), которую 8 июля приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, прокомментировала решение суда. Заявление публикуют 9 июля в Telegram-канале ее сторонники.

Женщина отметила, что пока находится в состоянии «наркоза» и старается из него резко не выходить. По словам Беркович, в противном случае она разрывается «глубоко не христианскими чувствами и мыслями».

Беркович намерена обжаловать приговор в ближайшее время.

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Ранее, 8 июля, суд признал виновными по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием интернета») Беркович и драматурга Светлану Патрийчук. Их приговорили к шести годам колонии общего режима. Из-за тяжести статьи будет засчитан один день в СИЗО за один день в тюрьме.

Уголовное дело в отношении фигуранток возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором усмотрели признаки оправдания терроризма. Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей. Обе фигурантки вину в совершении преступления не признают.

В оправдании и поддержке экстремистских действий ранее был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, смелыми людьми.

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