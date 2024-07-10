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Силуанов заявил о единодушной поддержке закона о налоговых изменениях

Силуанов: закон о налоговых изменениях получил единодушную поддержку в Госдуме
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Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin
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Госдума и правительство смогли достигнуть консенсуса во время рассмотрения законопроекта о совершенствовании налоговой системы, который был единодушно поддержан различными фракциями. Об этом 10 июля заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления перед депутатами.

«Налоговые законы — это всегда очень сложные предложения, которые рассматриваются в Государственной думе. Всегда происходят большие дискуссии, разные позиции. Но в этот раз мы видим единодушную поддержку со стороны фракций, и это дорогого стоит», — сказал он.

Министр отметил, что на тему указанных предложений был достигнут консенсус, исходя из принципов справедливости, стимулирования инвестиций и перераспределения средств от более богатых к тем, кто нуждается в господдержке.

По словам Силуанова, тем самым были согласованы важнейшие стратегические изменения в налоговой системе. Он поблагодарил депутатов за совместную работу и указал на важность того, чтобы справедливо направить получаемые ресурсы на реализацию поставленных главой государства задач.

Этот вопрос будет рассматриваться при определении бюджета на предстоящий трехлетний период, напомнил глава Минфина. Силуанов выразил уверенность, что правительство и Госдума также смогут совместно определить приоритетные направления использования данных средств.

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Ранее в среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Правительство внесло правки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы 3 июля. В них учтены предложения депутатов и представителей бизнеса.

18 июня президент России Владимир Путин рассказал, что окончательно принять изменения налоговой системы РФ планируется в августе. По словам главы государства, увеличение ставок НДФЛ затронет не более 3,2% налогоплательщиков по всей стране.

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