Ремонт на крейсере «Адмирал Кузнецов» продолжается в плановом порядке

На крейсере «Адмирал Кузнецов», где был предотвращен планируемый Украиной теракт, продолжается в плановом режиме. Об этом 10 июля сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ремонт авианосца на одном из предприятий Центра судоремонта «Звездочка» идет в плановом порядке», — сообщил источник.

Ранее в этот день ФСБ сообщила, что на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» был предотвращен теракт. Представители спецслужб Украины безуспешно пытались завербовать служащего на судне военного, обещая вознаграждение и эвакуацию в Финляндию.

Российский военный обратился в службу безопасности. Затем, после получения видеозаписи с инсценировкой теракта, киевский куратор оборвал связь. Возбуждено уголовное дело.

В апреле источники в Минобороны РФ рассказали «Известиям», что в ходе ремонта «Адмирал Кузнецов» оснастят новым оборудованием, в том числе уникальными зенитными комплексами Панцирь-М», сведенными в интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО). «Панцирь-М» идет на смену более старым «Кортикам». Кроме того, на борту размещены шесть шестиствольных 30-миллиметровых скорострельных установок АК-630М со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту.