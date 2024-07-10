Участники ралли «Шелковый путь» преодолели половину пути и добрались до Монголии

Участники ралли «Шелковый путь – 2024» добрались до границы России и Монголии, преодолев половину дистанции соревнования.

«Острые камни и горные реки требуют от пилотов максимальной концентрации и ювелирного вождения. Но даже пересекая брод, они стараются не терять драгоценного времени и делают это максимально быстро», — сказал 10 июля корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Первыми реку преодолели грузовые машины, они практически не заметили такой преграды. В то же время транспортные средства поменьше, такие как багги, тонут в реке. Экипаж участника Сергея Карякина хоть и захлебывается в воде, но выбирается на сушу. В таком случае особо важна не скорость, а правильно принятое решение.

Мотогонщик Иван Ли утопил свой мотоцикл: несмотря на то что его удалось вытащить, продолжать соревнования на нем уже не получится. Сам участник свою неудачу связал с трассой Алтайского края. На трассе с проблемой столкнулись тяжеловесы из «УРАЛ MOTORSPORT». Пилот команды Юрий Найман отметил, что машину резко начинает тянуть в разные стороны.

«Выйдя из автомобиля, поняли, что привод идет на одно переднее колесо только из четырех возможных ведущих. Понимали, что нужно что-то делать. Достали пневмоподушки, сдвинули автомобиль почти на полметра потихоньку», — поделился участник Андрей Каргинов.

В марафоне первой среди грузовиков едет команда из Татарстана. Следующий пункт ралли — монгольский город Ховд. «Шелковый путь» включает в себя интересные и захватывающие трассы: сухая земля, бездорожье и каменистый грунт. А каждый этап марафона может полностью изменить турнирную таблицу, так как во время преодоления маршрута может случиться всё что угодно.

Ралли-рейд «Шелковый путь» стартовал 5 июля в Томске. В этом году марафон проходит в международном формате. Финишировать спортсмены будут в монгольской столице Улан-Баторе. В соревнованиях принимают участие грузовики, внедорожники, багги, квадроциклы и мотоциклы, им предстоит преодолеть более 5 тыс. км по бездорожью.

8 июля сообщалось, что состоялся заезд Томск – Барнаул в рамках ралли «Шелковый путь». Поучаствовать в нем приехали участники из 13 стран. Сложные условия, плохая видимость и пыль помешали некоторым добраться до финиша. Кроме природных факторов гонщики столкнулись и с препятствиями, созданными человеком. Чемпион прошлого «Шелкового пути», руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-Спортавто» Сергей Вязович потерял больше пяти минут из-за упавшего на дорогу дерева, а затем чуть не столкнулся лоб в лоб с «КамАЗом».