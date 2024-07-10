Обучение военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) было формальным, научили только разбирать автомат. Об этом в среду, 10 июля, сообщил пленный боец украинской армии Владимир Никитин.

По словам мужчины, сотрудники военкомата остановили его и насильно забрали в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), когда украинец просто шел по улице. Сразу же заставили проходить комиссию.

«Две недели мы так сидели и ничего не делали. Потом нас обучали, как разбирать автоматы, как их собирать. <…> Потом меня забрали в Кропивницкий, сказали, что еще учение будет. И сразу там определили, что я буду солдат-стрелок», — поделился он в видео, которое предоставило Министерство обороны России.

Пленный обратил внимание, что большую часть времени, отведенного на учебу, он провел в нарядах, где поднимал и опускал шлагбаум на контрольно-пропускном пункте (КПП). Через несколько дней в Кропивницком военных забрали в Харьковскую область, а после бойцов отправили на позиции. Как отметил Никитин, его сослуживцы не хотели стрелять в российских военнослужащих и сдались в плен, где с ними хорошо обходятся.

Ранее, 29 июня, украинский военнопленный Олег Карпюк рассказал о том, что перед наступлением армии России на харьковском направлении ВСУ оказались без подготовленных позиций. Он отметил, что был мобилизован и прошел подготовку в ускоренном порядке. По его словам, солдат неоднократно «перекидывали» с одних позиций на другие.

До этого, 25 июня, военнопленный Александр Милютенко поделился, что его отправили на фронт без подготовки, а подразделение «перетасовывали» два месяца с места на место.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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