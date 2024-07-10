Реклама
Прямой эфир
Спорт
Месси назвал выход сборной Аргентины в финал Кубка Америки невероятным
Экономика
В России за год на 21,8% выросли продажи воды
Экономика
Госдума приняла закон об индексации акцизов на табачную продукцию
Мир
FT узнала об агонии у демократов из-за Байдена
Мир
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине танков Abrams
Мир
Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали
Мир
Пленный боец ВСУ назвал подготовку украинских солдат формальной
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных
Происшествия
В Москве при ДТП на МКАД погиб водитель автомобиля
Политика
Госдума приняла в III чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
Политика
Пушков назвал призыв Саудовской Аравии к G7 противодействием произволу
Происшествия
Советник главы ДНР попал под удар боеприпаса ВСУ с токсичным веществом
Мир
Захарова назвала провокацией обвинения Киева в якобы ударах по гражданским объектам
Происшествия
В Саратове задержали граждан, помогавших иностранцам пересекать границу
Мир
В генконсульстве РФ в Осаке прокомментировали задержание россиянина
Общество
Жители ряда регионов России могли увидеть в небе след ракеты-носителя Ariane 6
Мир
В Китае обвинили НАТО в создании нестабильности при внутренних разногласиях
Сюжет:

Пленный боец ВСУ назвал подготовку украинских солдат формальной

Пленный боец ВСУ Никитин: обучение украинских военных было формальным
0
Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обучение военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) было формальным, научили только разбирать автомат. Об этом в среду, 10 июля, сообщил пленный боец украинской армии Владимир Никитин.

По словам мужчины, сотрудники военкомата остановили его и насильно забрали в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), когда украинец просто шел по улице. Сразу же заставили проходить комиссию.

«Две недели мы так сидели и ничего не делали. Потом нас обучали, как разбирать автоматы, как их собирать. <…> Потом меня забрали в Кропивницкий, сказали, что еще учение будет. И сразу там определили, что я буду солдат-стрелок», — поделился он в видео, которое предоставило Министерство обороны России.

Пленный обратил внимание, что большую часть времени, отведенного на учебу, он провел в нарядах, где поднимал и опускал шлагбаум на контрольно-пропускном пункте (КПП). Через несколько дней в Кропивницком военных забрали в Харьковскую область, а после бойцов отправили на позиции. Как отметил Никитин, его сослуживцы не хотели стрелять в российских военнослужащих и сдались в плен, где с ними хорошо обходятся.

«ВСУ не ожидали нашего появления и сдавались без боя»
Российские бойцы раскрыли подробности стремительного штурма поселка Очеретино к северу от Авдеевки

Ранее, 29 июня, украинский военнопленный Олег Карпюк рассказал о том, что перед наступлением армии России на харьковском направлении ВСУ оказались без подготовленных позиций. Он отметил, что был мобилизован и прошел подготовку в ускоренном порядке. По его словам, солдат неоднократно «перекидывали» с одних позиций на другие.

До этого, 25 июня, военнопленный Александр Милютенко поделился, что его отправили на фронт без подготовки, а подразделение «перетасовывали» два месяца с места на место.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024