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Советник главы ДНР попал под удар боеприпаса ВСУ с токсичным веществом

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с дрона боеприпас с токсичным веществом на советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Яна Гагина. Об этом 10 июля сообщил чиновник.

Атака произошла 19 июня. Кроме Гагина пострадал и заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин — они с множественными осколочными ранениями и химическими ожогами направились в районную больницу Волновахи.

«Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, всё, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса», — поделился Гагин в беседе с «РИА Новости».

Советник главы региона поделился и фотографиями, на которых видны ожоги на плече, бедре и лице. Гагин рассказал, что надеется на то, что все факты применения Украиной токсичных веществ будут зафиксированы, чтобы в будущем стать доказательствами при проведении международного военного трибунала.

Токсичная атмосфера: кто был целью украинских терактов с применением химоружия
«Известия» выяснили подробности подготовки атаки с использованием боевых отравляющих веществ в Запорожской области

Ранее, 8 июля, в Минобороны РФ заявили, что в районе Авдеевки в ДНР была найдена украинская лаборатория для создания отравляющих веществ. За сутки она производила не менее 3 кг ядовитых веществ, в том числе синильной кислоты, в то время как летальная ингаляционная доза для человека составляет лишь 70–80 мг.

На следующий день военкор «Известий» Дмитрий Астрахань посетил обнаруженную лабораторию и рассказал, что даже после частичного разрушения в помещении остались следы деятельности химиков. Точный список отравляющих веществ, которые там производили, российские специалисты еще продолжают составлять.

Кроме того, 4 марта сообщалось, что ФСБ России задержала трех жителей Мелитополя, подозреваемых в подготовке терактов с использованием химического оружия. «Известия» выяснили, что целью этих атак должен был стать губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В ходе обысков у задержанных изъяли, в частности, боевое отравляющее вещество BZ. Оно воздействует на центральную нервную систему человека, вызывая галлюцинации, страх, подавленность, слепоту и глухоту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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