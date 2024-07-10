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Сюжет:

Пушков назвал призыв Саудовской Аравии к G7 противодействием произволу

Пушков: Саудовская Аравия выступила против произвола G7 в отношении активов РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Саудовская Аравия призвала страны G7 отказаться от изъятия замороженных российских резервов, выступив против глобального произвола. Об этом заявил во вторник, 9 июля, в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что заявление властей королевства о готовности избавиться от всех ценных бумаг из стран Европейского союза является серьезной угрозой.

«Угроза серьезная. В этом случае шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира», — сообщил Пушков.

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Ранее, 9 июля, агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия пригрозила странам G7 продажей части европейских долговых бумаг, если объединение решит конфисковать замороженные активы РФ и направить эти средства на поддержку Украины.

Французская газета Le Monde 12 июня сообщила, что лидеры стран G7 достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Однако 28 июня президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что в объединении не смогли прийти к единому решению по этому вопросу и он надеется, что ЕС предоставит его «в ближайшие недели».

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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