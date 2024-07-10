Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Количество госпитализированных в Туве детей после отравления выросло до 46
Происшествия
Под Челябинском пресечена контрабанда продукции военного назначения
Мир
Стало известно о проработке НАТО вопроса членства Украины в блоке с 1990-х годов
Общество
В Приморье по обвинению в вымогательстве задержали лидера преступной группы
Мир
На Украине задержали «обложивших данью» региональные отделения руководителей таможни
Общество
Жители нескольких регионов России заметили в небе необычный светящийся объект
Армия
Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69
Армия
Силы ПВО уничтожили за ночь два беспилотника ВСУ над двумя регионами РФ
Мир
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Мир
Турция обвинила Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в Газе
Мир
В Китае обвинили НАТО в создании нестабильности при внутренних разногласиях
Армия
Корветы ТОФ провели противолодочные учения в Восточно-Китайском море
Общество
Количество госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 31
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в Ровненской области
Армия
Расчет ЗРК «Оса» уничтожил 10 ударных и разведывательных дронов ВСУ за неделю
Происшествия
В Приморье двое мужчин выбросили из автомобиля мертвое тело и скрылись

Видео. В Саратове задержали помогавших иностранцам пересекать границу шестерых человек

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024