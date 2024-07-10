Захарова назвала провокацией обвинения Киева в якобы ударах по гражданским объектам

Обвинения Украины в адрес России в якобы ударах по гражданским объектам — очередная провокация. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 10 июля в эфире радио Sputnik.

«Они (представители Украины. — Ред.) подводят это к очередной политической провокации, которую мы вчера и наблюдали. Киевский режим якобы нашел повод обвинить Россию в том, что она наносит удары по гражданским объектам», — сказала Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале радиостанции.

Она напомнила, что Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары только по военным объектам, и это делается в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России. Захарова также обратила внимание, что Украина размещает вооружения в жилых кварталах своих городов, чтобы использовать население как живой щит.

Официальный представитель МИД связала очередную провокацию Киева с тем, что мировое сообщество активно занялось поиском дипломатических способов урегулирования украинского конфликта и усилило контакты для их обсуждения, а президент России Владимир Путин, в свою очередь, несколько раз подчеркнул, что Москва полностью готова обсуждать мирное решение кризиса.

Украинские власти обвинили Россию в якобы нанесении удара по гражданским объектам, в частности, по детской больнице в Киеве. В Минобороны РФ 8 июля опровергли эти обвинения, предоставив факты о падении на больницу украинской ракеты ПВО. В ведомстве объяснили, что Украина пошла на эту провокацию, чтобы обеспечить себе дальнейшее финансирование и продолжать боевые действия до последнего украинца.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на следующий день назвал обвинения в этом инциденте, прозвучавшие в адрес России, грязной пропагандистской кампанией Киева. Он также призвал к ответу власти Норвегии, которые передали Украине установку противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, ракета которой попала по больнице.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, в Кремле исключили подобные инциденты.