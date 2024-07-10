Корветы ТОФ провели противолодочные учения в Восточно-Китайском море
Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Резкий» и «Громкий» провели противолодочные учения в Восточно-Китайском море. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Суда провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.
«По легенде учения, согласно полученной корветами ТОФ разведывательной информации, в районе маршрута перехода действовала подводная лодка условного противника, осуществляющая слежение за деятельностью российских кораблей», — уточнили в пресс-службе.
Для выполнения задач учения по поиску субмарины в воздух подняли вертолет Ка-27ПС. Экипажи обнаружили подлодку и спецсигналом попытались принудить ее к всплытию. После отказа выполнять требования расчеты корветов условно уничтожили субмарину, используя торпедное оружие и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.
Ранее, 9 июля, сообщалось, что корвет «Совершенный» Тихооокеанского флота провел совместные учения с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Филиппинском море. В пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ рассказали, что в ходе эпизода по досмотру подозрительного судна военные моряки России и Китая отработали порядок совместных действий групп досмотра.
До этого, 28 июня, суда ТОФ завершили двусторонние учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. Тренировками руководил адмирал Виктор Лиина. Силы ТОФ за время практической работы в рамках этих учений выполнили свыше 800 боевых упражнений. Около 650 из этих тренировок проводились с практическим применением оружия.