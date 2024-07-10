Собянин объявил о запуске платформы для обсуждения стандартов культурного досуга
Платформа «Город идей» и департамент культуры Москвы запустили проект в формате медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга». Об этом в среду, 10 июля, рассказал мэр города Сергей Собянин.
«В рамках медиаплатформы жители обсудят планы по созданию стандарта московской культурной жизни, поделятся впечатлениями о городских мероприятиях, спектаклях и концертах, а также посмотрят фоторепортажи и видео с прошедших событий в сфере культуры», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Обсудить столичную культурную жизнь предлагается по семи тематическим направлениям: музейная и выставочная деятельность; спектакли и концерты; киноискусство; парки; цифровые технологии в культуре; библиотечные сервисы и творческое развитие.
Предлагать свои идеи жители Москвы могут до 21 июля включительно.
Идеи москвичей, получившие наибольшую поддержку, будут опубликованы на платформе проекта, где жители смогут наблюдать за их реализацией, пообещал градоначальник.
Ранее, 8 июля, Собянин анонсировал фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2024». Мэр отметил, что на сцене представят «ярчайшие цирковые номера и аттракционы, прошедшие кастинг строгой отборочной комиссии».