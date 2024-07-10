В Хабаровском крае найдено тело второй пропавшей при ЧП с катером женщины
Тело второй женщины, пропавшей при ЧП с катером на реке Амур, найдено в Хабаровском крае. Об этом сообщило 10 июля Главное управление МЧС РФ по региону.
«В результате поисковых работ тело второй женщины, пропавшей при опрокидывании катера на Амуре, найдено», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Катер перевернулся в Хабаровске на реке Амур 7 июля. На судне находились пять человек. Два пассажира, мужчина и женщина, смогли сами выбраться на берег. Еще две женщины и водитель катера пропали, организована спасательная операция.
Позже, 9 июля, в региональном МЧС сообщили, что тело одной из пропавших женщин нашли.