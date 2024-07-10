В Приморье двое мужчин выбросили из автомобиля мертвое тело и скрылись
В Приморском крае двое неизвестных выгрузили из автомобиля тело мужчины, после чего скрылись. Правоохранители начали поиск лиц, причастных к инциденту. Об этом сообщает региональная прокуратура в среду, 10 июля.
Инцидент произошел в городе Дальнегорске, возле дома на улице Первомайской.
«Предварительно установлено, что утром 10 июля 2024 года двое неизвестных выгрузили тело мужчины из автомобиля и уехали», ― сказано в Telegram-канале ведомства.
Скончавшимся оказался 60-летний мужчина, видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было, тело было направлено на проведение судебно-медицинских исследований. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти назвали инфаркт.
«Причина, по которой знакомые выгрузили приятеля из авто и в каком состоянии он находился в этот момент, устанавливают следователи. Автомобиль, на котором ехала компания, осуществлял перевозку в качестве такси», ― добавили в ведомстве.
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