Гладков сообщил о восстановлении поврежденного при атаке беспилотника ВСУ храма

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Прохоровка Белгородской области, поврежденный в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом месяце, восстановлен и готов открыть двери. Об этом 10 июля заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Благодаря нашим строителям, которые к празднику 12 июля (День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. ― Ред.) быстро провели все необходимые восстановительные работы. Храм во всей своей красе будет встречать всех верующих и радовать каждого из нас», ― заявил глава региона в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Поселок Прохоровка подвергся атаке трех беспилотников ВСУ 8 июня. Один из дронов атаковал храм, из-за чего в здании были повреждены кровля и фасад.

До этого, 14 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что многоэтажный дом в Белгороде, в котором в результате атаки ВСУ обрушился подъезд и погибли 17 человек, будет восстановлен.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.