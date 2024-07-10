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Врач предупредила о вреде сметаны и масла при использовании их против ожогов

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Фото: Global Look Press/Clara Margais
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Использование кефира, вазелина и масла могут привести к инфицированию солнечного ожога. Об этом в среду, 10 июля, рассказала врач-дерматолог «СМ-Косметология» Елизавета Абалухова.

Врач предупредила, что ко вторичной инфекции пострадавшей кожи при солнечном ожоге может привести излишнее травмирование кожи. Например, использование мочалки или скрабов, а также сдирание корочек и самостоятельное прокалывание волдырей.

«Нельзя использовать спиртосодержащие средства (духи, антисептики, спиртовые травяные настойки. — Ред.). Такие средства пересушивают поврежденную кожу и ухудшают ее состояние <...> Старайтесь надевать просторную одежду из тонких натуральных светлых тканей», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Врач также посоветовала не использовать народные средства — сметану, кефир, масло, вазелин. По ее словам, все они создают непроницаемую пленку на коже, что повышает температуру в месте ожога, мешает доступу воздуха и испарению влаги. Кроме того, все пищевые продукты являются источниками множества бактерий.

«Нельзя прикладывать к коже лед и окунать в ледяную воду — резкий перепад температур может вызвать сильный спазм сосудов и привести к частичной некротизации эпидермиса в зоне ожога. Не стоит носить облегающую, синтетическую или одежду из грубых тканей, чтобы лишний раз не травмировать кожу», — подчеркнула специалист.

По ее словам, все эти действия значительно удлиняют процесс реабилитации.

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14 июня дерматолог Наталия Гайдаш рассказала ,что существует множество распространенных ошибок при попытках лечить солнечные ожоги, которые могут привести к инфицированию поврежденной кожи. Гайдаш сказала, что ни в коем случае нельзя смазывать ожоги жиром или пытаться досрочно избавиться от волдырей и корочек, образовавшихся на коже.

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