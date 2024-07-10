Врач предупредила о вреде сметаны и масла при использовании их против ожогов

Использование кефира, вазелина и масла могут привести к инфицированию солнечного ожога. Об этом в среду, 10 июля, рассказала врач-дерматолог «СМ-Косметология» Елизавета Абалухова.

Врач предупредила, что ко вторичной инфекции пострадавшей кожи при солнечном ожоге может привести излишнее травмирование кожи. Например, использование мочалки или скрабов, а также сдирание корочек и самостоятельное прокалывание волдырей.

«Нельзя использовать спиртосодержащие средства (духи, антисептики, спиртовые травяные настойки. — Ред.). Такие средства пересушивают поврежденную кожу и ухудшают ее состояние <...> Старайтесь надевать просторную одежду из тонких натуральных светлых тканей», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Врач также посоветовала не использовать народные средства — сметану, кефир, масло, вазелин. По ее словам, все они создают непроницаемую пленку на коже, что повышает температуру в месте ожога, мешает доступу воздуха и испарению влаги. Кроме того, все пищевые продукты являются источниками множества бактерий.

«Нельзя прикладывать к коже лед и окунать в ледяную воду — резкий перепад температур может вызвать сильный спазм сосудов и привести к частичной некротизации эпидермиса в зоне ожога. Не стоит носить облегающую, синтетическую или одежду из грубых тканей, чтобы лишний раз не травмировать кожу», — подчеркнула специалист.

По ее словам, все эти действия значительно удлиняют процесс реабилитации.

14 июня дерматолог Наталия Гайдаш рассказала ,что существует множество распространенных ошибок при попытках лечить солнечные ожоги, которые могут привести к инфицированию поврежденной кожи. Гайдаш сказала, что ни в коем случае нельзя смазывать ожоги жиром или пытаться досрочно избавиться от волдырей и корочек, образовавшихся на коже.