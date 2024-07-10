ВС США уничтожили беспилотник хуситов в Йемене

Беспилотник, запущенный йеменскими хуситами, был уничтожен Вооруженными силами (ВС) США. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter) во вторник, 9 июля.

«За последние 24 часа силы Центрального командования США (CENTCOM) успешно уничтожили один поддерживаемый Ираном беспилотный летательный аппарат (БПЛА) хуситов в контролируемом хуситами районе Йемена», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что беспилотник является угрозой США, силам коалиции и представляет опасность для судоходства в регионе.

Ранее, 28 июня, хуситы заявили, что атаковали нефтяной танкер Delonix и корабль Ioannis в Красном море, а танкер Waler и судно Johannes Maersk в Средиземном. Представитель движения Яхья Сариа уточнил, что для атаки на Delonix были использованы баллистические ракеты. Корабль Johannes Maersk, по словам Сариа, был атакован из-за того, что его компания-собственник Maersk находится в числе наиболее активных сторонников Израиля.

26 июня хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну в Аравийском море. Сариа сообщил, что примененное тогда оружие способно поражать цели на большом расстоянии и обладает передовыми характеристиками.

До этого, 14 июня, американские военные уничтожили два патрульных катера йеменских хуситов в Красном море и успешно перехватили один датчик системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, командование доложило о ликвидации одного морского надводного дрона (USV) хуситов и двух патрульных катеров в Красном море.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.