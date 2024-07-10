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Специалист назвала опасными для питомца лакомствами сыр и мороженое

Доцент Меликова: шоколад в мороженом может привести питомца к отравлению
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Фото: Global Look Press/Matthias Bein
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Хозяевам домашних животных важно следить за рационом питомцев ради сохранения их здоровья, поскольку не предназначенные для их питания продукты могут вызвать нарушения в работе пищеварительной системы и даже привести к отравлению. Об этом рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова в интервью «Газете.Ru» в среду, 10 июля.

«Еда с нашего стола — это дополнительный прием пищи, который в той или иной степени нарушает сбалансированность питания животного. Например, сыр — достаточно жирный продукт. Если часто давать его собаке в качестве лакомства, это может привести к нежелательному набору веса и нарушениям работы желудочно-кишечного тракта», — объяснила она.

По словам Меликовой, опасность могут таить в себе фрукты и овощи. Так, виноград нефротоксичен, а значит, может вызвать нарушения в работе почек и мочевыделительной системы. Если же владельцы животных будут давать такие продукты большими кусками, риски повышаются, поскольку питомец может подавиться. В таких случаях спасает порой только хирургическое вмешательство.

«Кроме того, нет полной уверенности в безопасности купленных овощей и фруктов с точки зрения экологической чистоты: они могут содержать в себе различные химические добавки, которые используют для ускорения роста растений и созревания плодов. Употребление таких продуктов способно вызвать серьезное отравление у животных», — рассказала Меликова.

Специалист также предупредила, что некоторые продукты несут риски для здоровья питомцев за счет высокой калорийности. Если часто давать животному сыр в качестве угощения, можно спровоцировать ожирение. Мороженое же, помимо калорийности, опасно тем, что содержит лактозу и сахар.

«Лактоза плохо перерабатывается организмом собаки, а чрезмерное употребление «быстрых углеводов» так же, как и у людей, опасно для здоровья. Шоколад в мороженом способен даже привести к отравлению, так как содержит вещество, токсично воздействующее на организм собак и кошек», — объяснила специалист.

Помимо прочего, она напомнила о важности сохранения водно-солевого баланса организма, особенно в жаркое время года.

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