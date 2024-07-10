Трамп предложил Байдену провести на неделе еще одни дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник, 9 июля, выступая перед сторонниками во Флориде, предложил действующему американскому лидеру Джо Байдену провести еще одни дебаты в ближайшие дни. Трансляция выступления Трампа велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

«Сегодня вечером я официально предлагаю Джо [Байдену] шанс реабилитироваться перед всем миром <...>. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо смог доказать всем, что он может стать президентом», — сказал он.

Экс-президент уточнил, что эти дебаты должны проходить «по-мужски» — без модераторов и ограничений.

«Просто назовите место и любое время», — заключил Трамп.

9 июля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США, вне зависимости от источника его недостатков — возраста, болезней или черт характера. Доводы против продолжения его президентства выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июня. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. Ряд сторонников задумались о необходимости сменить основного кандидата от Демпартии, кто-то выступает за уход Байдена с должности в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.