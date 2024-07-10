Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог назвал вариант альтернативы приглашению Украины в НАТО
Общество
В России разрабатывается законопроект по цифровому учету электросамокатов
Армия
Экипаж танка Т-80 уничтожил опорпункт ВСУ на авдеевском направлении
Мир
США и союзники заявили о планах поставить на Украину системы ПВО более чем на $1 млрд
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровенской и Хмельницкой областях
Мир
СМИ сообщили об усилении безопасности на базах США в Европе из опасений саботажа
Армия
Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69
Армия
Для российской армии разработана мобильная кухня-пекарня
Мир
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Общество
В Приморье по обвинению в вымогательстве задержали лидера преступной группы
Мир
Мезенцев рассказал о причинах скопления военной техники ВСУ на границе с Белоруссией
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Мир
Трамп предложил Байдену провести на неделе еще одни дебаты
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Армия
Расчет ЗРК «Оса» уничтожил 10 ударных и разведывательных дронов ВСУ за неделю
Мир
Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге
Сюжет:

Трамп предложил Байдену провести на неделе еще одни дебаты

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник, 9 июля, выступая перед сторонниками во Флориде, предложил действующему американскому лидеру Джо Байдену провести еще одни дебаты в ближайшие дни. Трансляция выступления Трампа велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

«Сегодня вечером я официально предлагаю Джо [Байдену] шанс реабилитироваться перед всем миром <...>. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо смог доказать всем, что он может стать президентом», — сказал он.

Экс-президент уточнил, что эти дебаты должны проходить «по-мужски» — без модераторов и ограничений.

«Просто назовите место и любое время», — заключил Трамп.

Гудбайден: демократы задумали сплотиться вокруг Камалы Харрис
В партии всё больше недовольны поведением президента и считают, что он не сможет одолеть Трампа

9 июля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США, вне зависимости от источника его недостатков — возраста, болезней или черт характера. Доводы против продолжения его президентства выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июня. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. Ряд сторонников задумались о необходимости сменить основного кандидата от Демпартии, кто-то выступает за уход Байдена с должности в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024