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Японские геймеры потребовали отменить релиз новой части игры Assassin’s Creed
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Японские геймеры потребовали отменить релиз новой части игры Assassin’s Creed

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Фото: Ubisoft
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Долгожданный для геймеров выход Assassin’s Creed Shadows намечен на 15 ноября 2024 года — игру в японском сеттинге фанаты популярнейшей квазиисторической серии ждали около 14 лет. Однако петиция японских почитателей Assassin’s Creed с требованием отменить релиз новой части игры, действие которой развернется в феодальной Японии XVI века, собрала уже больше 76 тыс. подписей и грозит сорвать премьеру.

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Пользователь Симидзу Тору после того, как японцы раскритиковали первый трейлер игры из-за исторических неточностей и неуважения к культуре страны, как они заявили, решил собрать подписи негодующих. По его словам, полученные подписи будут переданы в дипломатические ведомства и представительства Франции и Канады, где расположены офисы компании Ubisoft, занимающейся разработкой игры.

До японской части игры геймеры исследовали Италию эпохи Возрождения, смотрели, как зарождались США, отправлялись в плавание в золотую эпоху пиратства, берегли голову главного героя во время Великой французской революции и прогуливались по викторианскому Лондону.

Shadows подверглась резкой критике со стороны японского гейм-сообщества после выхода в мае первого тизер-трейлера: пользователи недовольны видением разработчиками феодальной Японии периода Сэнгоку («Эпохи воюющих провинций»), искажением национальной культуры и целым рядом банальных неточностей, вроде тех, что вишня в полном цвету (весна), рисовые поля, наполненные водой (лето), пампасная трава (осень) и журавли (зима) существуют вместе.

Но самые жаркие споры разгорелись вокруг темного цвета кожи и сословия одного из главных героев — самурая Ясукэ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не верят: почему японцы требуют отмены новой части Assassin's Creed

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