Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог назвал вариант альтернативы приглашению Украины в НАТО
Общество
В России разрабатывается законопроект по цифровому учету электросамокатов
Армия
Экипаж танка Т-80 уничтожил опорпункт ВСУ на авдеевском направлении
Мир
США и союзники заявили о планах поставить на Украину системы ПВО более чем на $1 млрд
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровенской и Хмельницкой областях
Мир
СМИ сообщили об усилении безопасности на базах США в Европе из опасений саботажа
Армия
Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69
Армия
Для российской армии разработана мобильная кухня-пекарня
Мир
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Общество
В Приморье по обвинению в вымогательстве задержали лидера преступной группы
Мир
Мезенцев рассказал о причинах скопления военной техники ВСУ на границе с Белоруссией
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Мир
Трамп предложил Байдену провести на неделе еще одни дебаты
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Армия
Расчет ЗРК «Оса» уничтожил 10 ударных и разведывательных дронов ВСУ за неделю
Мир
Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге
Сюжет:

Расчет ЗРК «Оса» уничтожил 10 ударных и разведывательных дронов ВСУ за неделю

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» в ходе выполнения боевой задачи по прикрытию позиций подразделений уничтожают разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 10 июля показало фрагмент боевой работы зенитчиков с пуском ракеты по цели.

Военнослужащие, используя радиолокационную станцию и ракетное вооружение комплекса, обнаруживают и уничтожают в воздухе малогабаритные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом уничтожить несколько воздушных целей противника, после чего ЗРК снимается с боевого дежурства и выезжает на перезарядку в район пополнения боезапаса.

«Боевая машина представляет собой самостоятельную единицу. Она цель обнаруживает, она же сопровождает и наводит ракету для уничтожения. Боеприпасов хватает. Если одна машина действует, ее прикрывают и зенитчики, зенитно-ракетное отделение, специальная мобильная группа и другая боевая машина, которая также снабжена ракетами, и способна поразить цель, защитив своих боевых товарищей», — сообщил командир зенитной ракетной батареи с позывным Гром.

Расчет комплекса противовоздушной обороны ЗРК «Оса» десантников группировки войск «Днепр» за сутки сбил украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100». А за неделю расчет уничтожил 10 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ различных типов и модификаций, в том числе «Фурия» и «Лелека», рассказали в оборонном ведомстве.

Подлетный лов: система контроля воздушного пространства обнаружит дроны
Она позволяет пеленговать мини- и микро-БПЛА на предельно малых высотах

9 июля бойцы расчета миномета «Тюльпан» рассказали «Известиям» о своей работе на южнодонецком направлении. Снаряд самого крупного самоходного миномета может оставить воронку глубиной в 6 м, а корректируемые мины легко смещаются в воздухе, поэтому погрешность минимальна.

В мае расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» группировки войск «Восток» показали боевую работу по прикрытию наземных подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ от ударов с воздуха и уничтожение средства воздушного нападения украинских боевиков на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024