Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» в ходе выполнения боевой задачи по прикрытию позиций подразделений уничтожают разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 10 июля показало фрагмент боевой работы зенитчиков с пуском ракеты по цели.

Военнослужащие, используя радиолокационную станцию и ракетное вооружение комплекса, обнаруживают и уничтожают в воздухе малогабаритные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом уничтожить несколько воздушных целей противника, после чего ЗРК снимается с боевого дежурства и выезжает на перезарядку в район пополнения боезапаса.

«Боевая машина представляет собой самостоятельную единицу. Она цель обнаруживает, она же сопровождает и наводит ракету для уничтожения. Боеприпасов хватает. Если одна машина действует, ее прикрывают и зенитчики, зенитно-ракетное отделение, специальная мобильная группа и другая боевая машина, которая также снабжена ракетами, и способна поразить цель, защитив своих боевых товарищей», — сообщил командир зенитной ракетной батареи с позывным Гром.

Расчет комплекса противовоздушной обороны ЗРК «Оса» десантников группировки войск «Днепр» за сутки сбил украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100». А за неделю расчет уничтожил 10 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ различных типов и модификаций, в том числе «Фурия» и «Лелека», рассказали в оборонном ведомстве.

9 июля бойцы расчета миномета «Тюльпан» рассказали «Известиям» о своей работе на южнодонецком направлении. Снаряд самого крупного самоходного миномета может оставить воронку глубиной в 6 м, а корректируемые мины легко смещаются в воздухе, поэтому погрешность минимальна.

В мае расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» группировки войск «Восток» показали боевую работу по прикрытию наземных подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ от ударов с воздуха и уничтожение средства воздушного нападения украинских боевиков на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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