Суд в США отменил приговор за убийство женщине после 43 лет заключения

Апелляционный суд в США постановил освободить женщину из Миссури, чей приговор за убийство был отменен после того, как она провела 43 года в тюрьме. Об этом в среду, 10 июня, сообщает NBC News.

Коллегия апелляционного суда вынесла решение после того, как судья постановил, что адвокаты Сандры Хемме представили «ясные и убедительные доказательства» ее фактической невиновности.

Генеральная прокуратура, которая почти всегда возражает против исков о незаконном осуждении, попросила апелляционный суд пересмотреть решение, заявив, что суд не дал им достаточно времени для аргументации против ее освобождения.

Хемме осудили на пожизненное заключение по обвинению в убийстве сотрудницы библиотеки Патриции Ешке. Судья Райан Хорсман, проведя обширную проверку, пришел к выводу, что Хемме находилась под сильным воздействием седативных препаратов, когда следователи неоднократно допрашивали ее в психиатрической больнице. При этом полиция проигнорировала доказательства, указывающие на дискредитировавшего себя сослуживца, и не сообщили о результатах расследования ФБР.

По словам адвокатов женщины, она может быть самой долговременной из всех известных в США незаконно осужденных женщин. Как отметил Хорсман, принявший решение об освобождении Хемме, суд считает, что совокупность доказательств подтверждает ее фактическую невиновность.

Ранее, 10 января, американец получил $25 млн компенсации за 44 года тюрьмы по ложному обвинению. Как уточняется, мужчина получил ее спустя более трех лет после того, как его оправдали. Это вторая самая крупная компенсация за ложный приговор в истории. Лонг вышел на свободу в 2020 году. Его приговор отменили после того, как власти штата на фоне протестных акций против расового насилия подали ходатайство в федеральный суд с просьбой пересмотреть приговор.