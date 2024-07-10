Энергетики восстановили электроснабжение в южных регионах России

Энергетики восстановили электроснабжение в четырех регионах на юге России. Об этом 9 июля сообщило Минэнерго России.

«Электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Адыгея возобновлено», — написала пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

Сообщается, что аномально высокая температура воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов страны.

В этот день почти 600 тыс. человек в Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском крае и Адыгее находились без электричества из-за аномальной жары. По предварительным данным, без энергоснабжения остались более 324 тыс. человек в Ростовской области, 181 тыс. человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 94,3 тыс. потребителей в Астраханской области.