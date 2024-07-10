Эксперты предсказали рыночный рост криптовалюты Hamster Coin

Эксперты предсказали рыночный рост Hamster Coin — криптовалюты, которую игроки по всему миру добывают в мобильной игре Hamster Kombat. На этой неделе она совершила прыжок от высочайших котировок до дна торговых криптобирж.

Несмотря на существенный обвал стоимости «хомякоинов» на премаркете, валюта сохраняет шансы восстановить позиции и принести ощутимую выгоду пользователям, считают специалисты. При этом необходимо оценить все риски, так как нет точной информации, на каких биржах токен будет представлен и будет ли возможность у россиян участвовать в сделках с токеном Hamster Kombat (HMSTR).

«Если команда разработчиков сумеет дальше расширять проект Hamster Kombat, выходя за рамки приложения-«нажималки», то стоимость токена будет неуклонно расти, несмотря на обвал в рамках торгов на премаркете», — сказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По сути, создатели «хомякоина» уже заработали до выхода монеты и при этом вкладывались в создание блокчейн-системы. Анонимный брокер поделился с «Известиями» информацией о том, что Hamster Coin повторяет путь цифровой крипты Notcoin, которая ориентирована на обеспечение быстрых трансакций и низких комиссий. Именно она, будучи предшественником HMSTR, смогла вывести экосистему Ton на криптобиржи, благодаря чему люди, в том числе из России, зарабатывали по 50 тыс. рублей за нажатия по экрану.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не все Ton золото: эксперты предсказали возобновление роста Hamster Coin