Мезенцев рассказал о причинах скопления военной техники ВСУ на границе с Белоруссией
Скопление военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у южных границ Белоруссии свидетельствует об общей линии Запада на устрашение РФ и Белоруссии, заявил в интервью «Известиям» госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.
«Шаги последнего времени, которые предпринимаются [Украиной] на южной границе республики, — это шаги, которые вписываются в общую линию Запада на устрашение, на оказание давления на Республику Беларусь и Российскую Федерацию как союзников, объединенных Договором о создании Союзного государства» — сказал он.
При этом Белоруссия гарантирует защиту собственных границ и граждан с опорой на военную организацию государства, в том числе на потенциал территориальной обороны и народного ополчения, подчеркнул Мезенцев.
С этого года действуют две программы СГ, которые финансируются из общего бюджета. Их цель — обеспечить соответствующие уровни инфраструктуры войсковой группировки и ее тыла. Важно, чтобы западные партнеры это слышали и были готовы и к переговорам, и к учету мнения Минска и Москвы, добавил Мезенцев.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на белорусско-украинской границе фиксируется увеличение группировки украинских военных, в том числе сил спецподразделений ГУР и тяжелой техники.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Мезенцева «Известиям»:
«Москва и Минск ведут работу по формированию единого рынка электроэнергии»