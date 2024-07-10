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Участник рэп-группы Onyx назвал российскую фан-базу одной из крупнейших

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рэперы из американской рэп-группы Onyx выступили на хип-хоп-концерте в Москве. В беседе с «Известиями» во вторник, 9 июля, участник группы Фред Ли Скраггс – младший (псевдоним Fredro Starr) назвал российскую фан-базу одной из крупнейших.

«Мы приезжаем в Россию вот уже 20 лет. У нас тут одна из самых больших фан-баз. Она такая же, как 20 лет назад, она даже становится еще мощнее, потому что музыка наша вечна. Мы в рэп-игре уже больше 30 лет, поэтому Россия буквально выросла на нашей музыке!» — заявил исполнитель.

Также музыкант рассказал о том, что среди российских рэп-исполнителей лучшими считает Рем Диггу, Ноггано и Гуфа.

«Мы были в России больше, чем любой другой американский артист»
Культовый рэп-дуэт Onyx — о любви к русским фанатам, летнем туре по РФ и своей новой книге

В марте участники рэп-группы Onyx заявили, что хотели бы принять российское гражданство по примеру американского боксера Роя Джонса – младшего.

Ранее, 26 января, они рассказали в интервью «Известиям» о планах организовать турне по России этим летом и признались, что им нестрашно приезжать в РФ, потому что они чувствуют любовь российской аудитории. Также Скраггс рассказал, что пишет биографию коллектива, которая будет издана и в России.

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