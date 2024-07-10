На севере Москвы двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
Ребенок выпал из окна четвертого этажа на севере Москвы, следователи начали проверку произошедшего. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного следственного управления СК РФ во вторник, 9 июля.
Инцидент произошел вечером того же дня на улице Новопесчаной. Двухлетний мальчик выпал из окна, когда остался без присмотра старших на непродолжительное время. В результате ребенок получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.
Следователи начали комплекс мероприятий в рамках проверки по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 8 июля, в Нижнем Новгороде на проспекте Кораблестроителей трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома и погиб. Квартира находилась на шестом этаже.