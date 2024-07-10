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На севере Москвы двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ребенок выпал из окна четвертого этажа на севере Москвы, следователи начали проверку произошедшего. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного следственного управления СК РФ во вторник, 9 июля.

Инцидент произошел вечером того же дня на улице Новопесчаной. Двухлетний мальчик выпал из окна, когда остался без присмотра старших на непродолжительное время. В результате ребенок получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.

Следователи начали комплекс мероприятий в рамках проверки по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 8 июля, в Нижнем Новгороде на проспекте Кораблестроителей трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома и погиб. Квартира находилась на шестом этаже.

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