Синоптики пообещали москвичам до +28 градусов 10 июля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +28 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 10 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +9.

Ожидается северный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

9 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири.

В тот же день диетолог-нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Лариса Габдулхакова сообщила, какие напитки лучше пить в жару, а от каких стоит воздержаться. Она предостерегла: в жару лучше не употреблять сладкие газированные напитки.