Реклама
Прямой эфир
Общество
Энергетики восстановили электроснабжение в южных регионах России
Мир
Аналитик CNN предсказал поражение демократов с Байденом во главе
Мир
США обещали Ельцину консультироваться с РФ по поводу расширения НАТО
Мир
В Белом доме заверили в способности Байдена отработать второй президентский срок
Наука и техника
Ученые получили новый антибиотик из полярных бактерий
Спорт
Ямаль побил рекорд Пеле и стал самым молодым автором гола в истории Евро
Мир
Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО
Общество
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Мир
Американские актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне расторгли брак
Армия
ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Эксперты предсказали рыночный рост криптовалюты Hamster Coin
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Мир
Аналитик указал на отсутствие у НАТО реальных планов принимать Украину в состав
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
Салливан заявил об обещании членов НАТО на саммите усилить оборонный потенциал
Общество
Почти половина частных домов в Орске не подлежит ремонту после паводков
Мир
Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге
Сюжет:

Синоптики пообещали москвичам до +28 градусов 10 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +28 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 10 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +9.

Ожидается северный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Тепловой радар: где в России ожидается самая сильная жара
Высокие температуры задержатся до конца июля, полагают синоптики

9 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири.

В тот же день диетолог-нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Лариса Габдулхакова сообщила, какие напитки лучше пить в жару, а от каких стоит воздержаться. Она предостерегла: в жару лучше не употреблять сладкие газированные напитки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024