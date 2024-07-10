Синоптики пообещали москвичам до +28 градусов 10 июля
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +28 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 10 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.
В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +9.
Ожидается северный ветер со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
9 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири.
В тот же день диетолог-нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Лариса Габдулхакова сообщила, какие напитки лучше пить в жару, а от каких стоит воздержаться. Она предостерегла: в жару лучше не употреблять сладкие газированные напитки.