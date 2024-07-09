НАТО подписало контракт на закупку ракет Stinger на $700 млн

НАТО подписало контракт на закупку противовоздушных ракет Stinger на $700 млн. Об этом 9 июля сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне.

«Только сегодня агентство НАТО по тыловому обеспечению и закупкам подписало новый многонациональный контракт по поставкам ракет Stinger стоимостью около $700 млн», — сказал он, выступление транслировалось в YouTube-канале Reuters.

По его словам, агентство заключило контракты на $11 млрд на производство снарядов.

Столтенберг также заявил, что конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО, альянс должен их оперативно компенсировать. По его словам, лидеры альянса намерены не только увеличить оборонные расходы и оборонные заказы для стимулирования военной промышленности, но и предложить новые возможности для совместного производства вооружений разными странами НАТО.

До этого, 5 июля, Столтенберг указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства — члена НАТО. Страны объединения определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. При этом ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок.

Также Reuters сообщало, что НАТО на саммите в Вашингтоне планирует представить странам-участницам новые требования к войскам и вооружениям. Кроме того, сообщалось, что объединение планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад, для того чтобы защититься от гипотетического нападения со стороны России.