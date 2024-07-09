Госдеп сообщил о контактах с Индией в свете визита Моди в Россию

США провели контакты с Индией за последние сутки на фоне визита индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом 9 июля сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы провели контакты с ними в течение последних 24 часов. Я предпочту не раскрывать детали этих контактов», — сказал он на брифинге, запись опубликована на YouTube-канале Госдепартамента.

По словам Миллера, в США обеспокоены российско-индийскими отношениями. Вашингтон донес до Нью-Дели эти озабоченности в частном формате.

Визит Моди в Россию проходил 8 и 9 июля. В первый день они с Путиным провели встречу в Ново-Огарево. В ходе нее российский лидер поздравил премьера с избранием на должность и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства в свою очередь поблагодарил президента РФ и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость. Кроме того, Путин и Моди три часа общались в неформальной обстановке.

Во вторник, 9 июля, Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом» на ВДНХ, а затем провели переговоры в составе делегаций. Российский лидер отметил сотрудничество с Индией в международных организациях и объединениях, а также поблагодарил за попытки найти мирные пути к решению украинского кризиса. Всего по итогам визита индийского премьера было подписано девять документов. Кроме того, Путин наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.