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Столтенберг призвал ликвидировать пробелы в боеготовности НАТО

Столтенберг: пробелы в боеготовности НАТО надо оперативно компенсировать
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО, альянс должен их оперативно компенсировать. Об этом 9 июля заявил глава блока Йенс Столтенберг, выступление которого транслировалось в YouTube-канале Reuters.

«Реальность войны на Украине продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировала огромные пробелы в совместимости наших войск», — сказал он.

Столтенберг привел в пример германско-нидерландскую бригаду, которая должна быть готова к совместным действиям. Однако в реальности боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов, не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот.

Генсек НАТО добавил, что выявлена прямая противоположность совместимости сил.

По его словам, саммит намерен не только увеличить оборонные расходы и оборонные заказы для стимулирования военной промышленности, но и предложит новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса.

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Ранее, 5 июля, Столтенберг указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства — члена НАТО. Страны объединения определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. При этом ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок.

Также Reuters сообщало, что НАТО на саммите в Вашингтоне планирует представить странам-участницам новые требования к войскам и вооружениям. Также сообщалось, что объединение планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад для того, чтобы защититься от гипотетического нападения со стороны России.

До этого, 31 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и наращивании военно-промышленного комплекса. По его словам, будут представлены региональные планы для стран альянса, в которых приведут требования к каждой из них по обеспечению обороны территории объединения.

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