Слон в ЮАР насмерть задавил туриста из Испании

Слон в Южно-Африканской Республике (ЮАР) насмерть задавил туриста из Испании, который подошел к животному, чтобы сфотографироваться. Об этом 9 июля сообщил портал Africa news.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, в национальном парке «Пиланесберг» в Северо-Западной провинции, примерно в 180 км от Йоханнесбурга. В стаде слонов находились детеныши, поэтому взрослое животное и проявило агрессию, полагают эксперты.

В автомобиле, из которого вышел мужчина, также находились его невеста и две другие женщины, все приехали из Йоханнесбурга.

Исполняющий обязанности главного специалиста по охране природы Северо-Западного совета по паркам и туризму Пит Нел, сообщил, что гостям «Пиланесберга» запрещено покидать транспортные средства во время движения по парку. Погибший перед посещением сафари подписал соответствующий документ.

«В некоторых случаях люди не осознают опасности в парках. Мы должны помнить, что находимся в дикой природе», — добавил он.

В марте в этом же парке дикий слон набросился на автобус, перевозивший туристов. Животное преградило транспортному средству дорогу и чуть не перевернуло его вместе с пассажирами. Нападавшего остановили и заставили отступить крики водителя.

Ранее, 13 февраля, россиянка, приехавшая на отдых в индийский город Джайпур, пострадала от агрессии разъяренной слонихи Гури. Она схватила женщину хоботом и швырнула ее на землю, у пострадавшей была сломана нога.