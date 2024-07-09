НАТО передаст ВСУ больше 10 тыс. женских бронежилетов

Союзники по НАТО передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше 10 тыс. женских бронежилетов. Об этом 9 июля сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите альянса.

«Сегодня мы объявляем, что союзники по НАТО предоставят более $7 млн для покупки оборудования для женщин в Вооруженных силах Украины, включая более 10 тыс. бронежилетов, формы и обуви», — сказал он, запись опубликована на YouTube-канале Firstpost.

Ранее в этот день спикер Верховной рады Руслан Стефанчук выразил желание видеть «пробки из систем ПВО, самолетов, дальнобойной артиллерии и гуманитарной помощи». Стефанчук подчеркнул, что он полностью опирается на поддержку НАТО.

7 июля в пресс-службе минобороны Великобритании сообщили, что Лондон в рамках нового пакета помощи Украине планирует поставить артиллерию, патроны и ракеты Brimstone. Новый глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что планирует ускорить процесс поставки военной помощи Украине, и пообещал ее поступление в страну в течение 100 дней.

До этого, 5 июля, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что главными темами предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне станут поставки оружия и подготовка военных Украины. Он выразил надежду, что союзники согласуют существенный пакет поддержки страны. При этом 12 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что для стран альянса поставки оружия Украине должны стать обязательными, чтобы увеличить их масштабность и надежность

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.