В России планируют маркировать видеоигры

В России осенью запустят добровольный эксперимент по маркировке видеоигр. Пользователей будут предупреждать о неприемлемом контенте, сообщает телеканал «Известия». Согласно проекту, маркировке подлежат сцены жестокости и насилия, а также употребления алкоголя и наркотиков. В перечень также вошли игры, в которых есть сквернословие. Соответствующие предупреждающие знаки будут наносить на упаковку. Ожидается, что мера позволит ввести эффективные механизмы регулирования игровой индустрии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.