Москва назвала санкции против СМИ РФ в Черногории враждебным актом цензуры

Россия асимметрично ответит на рестрикции Черногории в отношении российских СМИ. Об этом 9 июля говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Агентство по электронным СМИ Черногории предписало не позднее 10 июля полностью прекратить вещание целого ряда российских СМИ. В их числе 20 телеканалов: Первый канал, «Россия 1», RT, «Спутник», НТВ, РЕН ТВ и другие. Данное решение подразумевает запрет и на распространение контента в интернете.

Дипломат отметила, что такой шаг является «не более чем попыткой задним числом юридически оформить ситуацию, сложившуюся еще в начале 2022 года», когда правительство Черногории без предупреждения заблокировало все доступны в стране российские вещатели.

По ее словам, ограничения со стороны Черногории — враждебный акт цензуры.

«Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры, призванный, с одной стороны, придать видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод, а с другой — выслужиться перед еэсовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на «евродорожке». <…> Эти недружественные действия не останутся без ассиметричного ответа», — заключила дипломат.

О блокировке 3 июля сообщило агентство электронных СМИ Черногории со ссылкой на решение Официального вестника Черногории от 25 июня: правительство страны приняло решение заблокировать ряд российских СМИ на ее территории. Захарова позднее назвала подобные действия актом национализма.

Позднее, 9 июля, Швейцария, расширив антироссийские санкции, ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий, не ограничивая при этом их вещание. Кроме того, в список рестрикций попали 69 человек и 47 компаний.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.