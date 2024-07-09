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В Палестине обвинили израильских военных в убийстве подростка недалеко от Рамаллы

Reuters: израильские военные убили 13-летнего мальчика недалеко от Рамаллы
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Фото: REUTERS/Ohad Zwigenberg/Pool
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Израильские силы убили 13-летнего палестинского мальчика недалеко от города Рамалла на Западном берегу. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

Мальчик, которого звали Гассан Гариб Захран, был застрелен в городе Дейр Абу Машаль на Западном берегу реки Иордан. Агентство Reuters, ссылаясь на официальное палестинское информационное агентство WAFA, сообщило, что израильские войска открыли огонь по нескольким детям, тяжело ранив Захрана выстрелом.

Он был перевезен в Палестинский медицинский комплекс в Рамалле, где вскоре скончался от полученных ран. В заявлении израильских военных говорится, что несколько палестинцев бросали камни в израильские автомобили, прилегающие к району Дейр Абу Машааль.

«Израильские силы безопасности, находившиеся на месте происшествия, открыли огонь по террористам. В результате один из террористов был ранен», — заявили израильские военные.

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Ранее, 6 июля, порядка 16 человек погибли и около 50 пострадали в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в центральной части сектора Газа. Уточняется, что, согласно данным источников, в школе Аль-Джауни, которая подверглась авиаудару со стороны ЦАХАЛ, размещались беженцы.

В тот же день СМИ сообщали, что 27 палестинцев погибли в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа с вечера пятницы. Телеканал Al Jazeera уточнил, что пострадавших доставили в больницу «Насер», которая является последним оставшимся крупным медучреждением на юге палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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