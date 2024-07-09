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Комитет СФ поддержал законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Комитет СФ поддержал законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ и налоге туристам
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Фото: ТАСС/Александр Манзюк
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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник, 9 июля, поддержал законопроект о донастройке налоговой системы РФ, вводящий прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и предусматривающий туристический налог.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект предлагает прогрессивную систему налогообложения: граждане с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить налог в размере 15%; если доход в год составляет от 5 млн до 20 млн, ставка вырастет до 18%; а свыше 50 млн рублей — до 22%. При доходах до 2,4 млн процентная ставка не изменится и составит 13%. Повышенная ставка распространится не на весь доход, а лишь на превышение указанных порогов. Выплат участникам специальной операции поправки не коснутся.

Также принятыми поправками предусматривается преобразование курортного сбора в туристический налог. Это будет местный налог, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Его не будут взимать с ряда категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции. Ставка налога будет расти постепенно, но не превысит 5%.

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Ранее в этот день законопроект об изменениях в налоговой системе во втором чтении приняла Госдума. III чтение законопроекта запланировано на 10 июля.

До этого, 18 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе. Глава государства добавил, что, согласно расчетам Минфина России, повышение налоговых ставок коснется максимум 3,2% налогоплательщиков по всей стране.

Позже, 3 июля, правительство РФ внесло в Госдуму правки к законопроекту, вводящему прогрессивный НДФЛ. В изменениях учитываются предложения бизнеса и депутатов.

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