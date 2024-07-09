СК возбудил дело по факту падения рабочего в люк на предприятии в Алексине
В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту падения рабочего предприятия в люк, в результате которого он получил травмы. Об этом региональное СУ СК России сообщает в своем Telegram-канале во вторник, 9 июля.
Инцидент произошел 2 июля на одном из предприятий в городе Алексин. Следствие полагает, что из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственным лицом сотрудник провалился в люк с незакрепленной крышкой.
Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован, пишет ТСН24. Информация о состоянии пострадавшего не приводится.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Назначены судебные экспертизы, изъята документация, которая может помочь следствию. Все обстоятельства выясняются.
В конце июня в Чите 50-летний машинист бойлерной, находившийся на рабочем месте без спецодежды, получил серьезные ожоги, когда выгружал угольную золу с нарушением технологии. Мужчина погиб. СК возбудил уголовное дело.