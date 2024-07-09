Строительство многопрофильной поликлиники началось в Ишиме

В городе Ишим Тюменской области началось строительство семиэтажной многопрофильной поликлиники. Об этом информационный центр правительства региона сообщает в своем Telegram-канале во вторник, 9 июля.

Подрядчиком на объекте выступает компания «Стройимпульс». Рабочие уже закончили заливать фундамент и через несколько дней приступят к заливке стен.

«Появление в городе новой поликлиники позволит нам сосредоточить в одном месте все поликлиники, которые существуют сейчас на первых этажах многоквартирных домов», — прокомментировал глава города Федор Шишкин.

Как уточняет ИА «Ура.ру», известно, что в новом здании будут расположены поликлиники № 1 и 3, женская консультация, терапевтическое отделение и стоматология. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в апреле 2026 года.

В июне сообщалось, что новая многопрофильная поликлиника в восемь этажей появится в Тобольске. В ней разместится служба скорой помощи, дневной стационар для взрослых, консультативно-диагностическое отделение для детей и многое другое.