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Проекты правительства Москвы получили национальную ИТ-премию

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Столичные проекты стали лауреатами национальной премии «Приоритет: цифра — 2024», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, наградами отметили экспозицию к 30-летию Рунета на ВДНХ и проект «AR-технологии: воссозданные объекты в мобильном приложении «Узнай Москву».

«Российская столица — один из мировых лидеров в сфере цифровизации. Ежегодно мы реализуем больше 300 ИТ-проектов. Они меняют качество жизни и делают город еще комфортнее для миллионов москвичей. Спасибо жюри за высокую оценку нашей работы», — рассказала Сергунина.

Выставка в павильоне «Умный город» на ВДНХ «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета» победила в номинации, посвященной маркетингу и продвижению инноваций. Экспозиция объединила более 30 интерактивных объектов. Гостям предлагают поиграть на компьютере 1990-х годов, увидеть, как в то время выглядела первая версия портала mos.ru, и узнать, с чего начиналась история проекта «Активный гражданин». Помимо этого, на сайте павильона доступен онлайн-спецпроект к юбилею Рунета. В нем рассказывается об основных этапах развития ИТ-экосистемы столицы — о том, как создавались ключевые сервисы и как они развивались.

Еще один проект — мобильное приложение «Узнай Москву» — победил в категории технологий дополненной и виртуальной реальности. В приложении доступно более 270 прогулочных маршрутов и экскурсий, фотографии и описания 2,3 тыс. зданий, свыше 700 памятников и 485 исторических мест. С помощью программы через камеру смартфона можно увидеть, например, как могли бы выглядеть в современной городской среде Сухарева башня, Красные ворота и другие старинные постройки, не сохранившиеся до наших дней.

Всего в этом сезоне на участие в премии было подано более 100 заявок из разных регионов России.

ИТ-решения столицы не раз отмечали российскими и международными наградами: Всемирной премией инноваций, премией Рунета, национальной премией «Лидеры искусственного интеллекта», CIPR Digital. В прошлом году премию «Приоритет: цифра» получили сервисы mos.ru «Вместе с культурой», «Вывоз ненужных вещей» и «Библиотеки Москвы».

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