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Опубликованы кадры обыска в кабинете задержанного ректора БФУ Федорова

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Фото: РЕН ТВ
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Правоохранители провели процедуру обыска в кабинете у ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта Александра Федорова, задержанного по подозрению в присвоении 18 млн рублей. Кадры следственных мероприятий появились в распоряжении «Известий» 9 июля.

На них видно, как полиция выкладывает на стол пачки с пятитысячными купюрами.

До этого источник издания сообщал, что в ходе обысков было обнаружено почти 700 тыс. рублей наличными. Уточнялось, что Федоров вместе с заместительницей Еленой Мялкиной назначали сотрудникам образовательного учреждения премии за переработки, однако забирали их себе.

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Ранее в этот день в БФУ сообщили «Известиям» о задержании ректора вуза. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Миноборнауки РФ назначит врио ректора в ближайшее время.

Затем СК РФ заявил, что Федоров и Мялкина подозреваются в присвоении 18 млн рублей. В ведомстве также отметили, что преступная схема была связана с денежными поощрениями работников вуза. Расследование продолжается.

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