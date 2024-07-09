СМИ призвали НАТО придумать реалистичный план окончания конфликта на Украине
НАТО нужно придумать реалистичный план окончания конфликта на Украине, поскольку люди больше не верят лозунгу «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Об этом 9 июля написал в статье для издания The Hill автор Майкл О'Ханлон.
«В настоящее время [конфликт] в основном застрял, но на стороне России преимущество на поле боя, в политике и долгосрочных демографических и экономических факторах», — написал он.
По его мнению, отсутствие четкой и внятной стратегии, которая была бы понятна населению Европы и Америки, равно как и полное недоверие людей к изначальным призывам поддержать Украину, дают о себе знать. Страны НАТО должны договориться, как они будут действовать в сложившихся обстоятельствах, считает О'Ханлон.
Он добавил, что в основные интересы США не входят проблемы государства, которое находится в тысячах километрах от тех мест, где была проведена граница НАТО во время холодной войны. Он также отметил, что вступление Украины в альянс не может являться предметом обсуждений в ближайшее время.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Песков напомнил, что НАТО неоднократно называло своей целью стратегическое поражение России, а также принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.
7 июля портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 5 июля заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву. Тогда же представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге сообщил, что правительство планирует объявить о новых мерах укрепления ПВО Вооруженных сил Украины.
До этого, 4 июля, депутат бундестага от оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что недальновидная политика НАТО повышает вероятность прямого участия альянса в конфликте на Украине. Она отметила, что вместо поддержки Североатлантического альянса необходимо стремиться к миру.