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СМИ призвали НАТО придумать реалистичный план окончания конфликта на Украине

The Hill: НАТО нужно придумать реалистичный план окончания конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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НАТО нужно придумать реалистичный план окончания конфликта на Украине, поскольку люди больше не верят лозунгу «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Об этом 9 июля написал в статье для издания The Hill автор Майкл О'Ханлон.

«В настоящее время [конфликт] в основном застрял, но на стороне России преимущество на поле боя, в политике и долгосрочных демографических и экономических факторах», — написал он.

По его мнению, отсутствие четкой и внятной стратегии, которая была бы понятна населению Европы и Америки, равно как и полное недоверие людей к изначальным призывам поддержать Украину, дают о себе знать. Страны НАТО должны договориться, как они будут действовать в сложившихся обстоятельствах, считает О'Ханлон.

Он добавил, что в основные интересы США не входят проблемы государства, которое находится в тысячах километрах от тех мест, где была проведена граница НАТО во время холодной войны. Он также отметил, что вступление Украины в альянс не может являться предметом обсуждений в ближайшее время.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Песков напомнил, что НАТО неоднократно называло своей целью стратегическое поражение России, а также принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

7 июля портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 5 июля заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву. Тогда же представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге сообщил, что правительство планирует объявить о новых мерах укрепления ПВО Вооруженных сил Украины.

До этого, 4 июля, депутат бундестага от оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что недальновидная политика НАТО повышает вероятность прямого участия альянса в конфликте на Украине. Она отметила, что вместо поддержки Североатлантического альянса необходимо стремиться к миру.

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